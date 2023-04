União Barbarense estreia fora de casa neste domingo

O União Barbarense inicia neste fim de semana a sua jornada no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. No domingo, a equipe enfrenta o Colorado Caieiras, fora de casa, às 11h, pela primeira rodada do Grupo 4. Este será o primeiro jogo do clube após dois anos de inatividade.

Neste ano, a equipe será comandada pelo técnico Toninho Cobra, que fez a maior parte de sua carreira na Bezinha e na Série A3. O elenco deste ano será formado majoritariamente por atletas que vieram do Rio Claro, clube que, assim como o Leão da 13, tem Clayton Vieira como diretor de futebol.

O União começou a disputar a Bezinha em 2019 e, de lá para cá, jogou duas vezes a competição. Em ambas as participações o time foi eliminado na primeira fase. A última vez foi em 2020, antes da paralisação do futebol profissional do clube.

Na apresentação do elenco, em março, Clayton afirmou que o objetivo do Leão da 13 é permanecer na atual divisão para 2024 e que a volta do Leão da 13 aos gramados foi motivada pela criação da quinta divisão estadual, que começará a ser disputada no ano que vem. *Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin