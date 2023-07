União Barbarense enfrenta XV de Jaú em confronto direto pela liderança

As duas equipes vêm de vitória na rodada anterior e são as principais forças do Grupo 9 da Bezinha

De olho na liderança do Grupo 9 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o União Barbarense entra em campo neste sábado, às 15h, para enfrentar o XV de Jaú, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O vencedor do duelo assume a ponta da chave.

As duas equipes possuem quatro pontos e estão empatadas na liderança, com o Leão da 13 levando a melhor no número de gols marcados: 3 a 2. Na última rodada, a equipe de Santa Bárbara venceu o Mauaense, jogando em casa, por 2 a 0, enquanto o Galo da Comarca, também como mandante, bateu o Tanabi pelo mesmo placar.

Técnico João Vallim quer seu time focado em buscar a vitória – Foto: Gutavo Tomazeli / Rádio Clube

O duelo deste sábado marca o encontro entre as duas principais forças do grupo. Para o técnico do União, João Vallim, a partida é para medir forças entre os clubes. No entanto, ao mesmo tempo, ele entende que é preciso manter os pés no chão para a sequência da segunda fase.

“Não tem nada ganho, foram só duas rodadas e temos mais quatro pela frente. Temos agora duas [equipes] para medir forças. O XV de Jaú é um time que terminou bem a primeira fase, agora está na segunda e brigando com a gente, mas ainda não tem nada ganho, decidido. Temos que entrar bem, dispostos e ligados, focados no jogo o tempo todo e buscar a vitória o tempo todo”, disse.

O outro jogo do grupo é Mauaense e Tanabi, que se enfrentam no mesmo dia e horário, em Mauá. O vencedor deste jogo assumirá a terceira posição, enquanto o perdedor ficará na lanterna da chave.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

– Colaborou Gustavo Tomazeli.