União Barbarense enfrenta Vocem para disparar na ponta

O União Barbarense volta a campo nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15 horas, o Leão da 13 enfrenta o Vocem, no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, em Assis. A partida é válida pela 2ª rodada do Grupo 15 da 3ª fase da competição.

Após se classificar no sufoco, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste começou a fase atual com o pé direito e vem de vitória por 1 a 0 contra o Grêmio São-Carlense, em casa. No outro jogo do grupo, o Vocem empatou em 2 a 2, fora de seus domínios, contra o América de Rio Preto. Com os resultados iniciais, o Leão assumiu a ponta da tabela.

Apesar disso, o duelo desta quarta promete ser duro. Isso porque o time de Assis é a única equipe que ainda não perdeu nesta edição da Bezinha, com dez vitórias e sete empates em 17 partidas. No entanto, o técnico João Vallim acredita ser possível quebrar a invencibilidade do rival.

“É um adversário muito duro, que está invicto, vamos lá tentar tirar essa invencibilidade deles e, ao mesmo tempo, pontuar. É o que sempre digo, o segredo é fazer o dever de casa bem feito e buscar ponto fora”, disse à Rádio Clube (AM 580). Apesar do pouco intervalo de tempo entre os jogos, Vallim afirma que conseguiu realizar um trabalho para explorar os pontos negativos do Vocem.

“Fizemos dois trabalhos visando o jogo deles, buscando explorar os defeitos deles e corrigir os nossos. Também ver o que eles têm de qualidade para neutralizá-los, então foi em cima disso que a gente trabalhou e espero fazer um bom jogo lá.”

Se vencer, o União Barbarense abrirá ao menos dois pontos de vantagem na liderança do grupo. Em caso de empate, ainda pode terminar como líder – a depender do resultado do outro jogo da chave, entre São-Carlense e América, em São Carlos. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani