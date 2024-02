União Barbarense enfrenta Vocem buscando embalar no estadual

O União Barbarense volta a jogar neste sábado (17). A equipe enfrenta o Vocem, às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O confronto é válido pela quinta rodada da Série A4 do Campeonato Paulista de 2024.

Para o duelo de logo mais, o Leão da 13 chega embalado após conquistar sua primeira vitória no estadual no último sábado (10), diante do Barretos. Novamente jogando frente ao seu torcedor, o União busca emplacar na competição e conseguir uma vaga no G8, grupo que se classifica para a próxima fase.

Com uma vitória, um empate e duas derrotas, a equipe de Santa Bárbara tem quatro pontos e ocupa a 11ª colocação. Em caso de vitória, pode alcançar até mesmo o 5º lugar, de acordo com os demais resultados. Se for derrotado, tem chances de cair para a zona de rebaixamento.

O Vocem, por sua vez, também vem motivado, pois também conquistou sua primeira vitória na última rodada, contra o Nacional. Na ocasião, a equipe de Assis perdia por 3 a 1 até os 45 minutos do segundo tempo, mas marcou três vezes nos acréscimos e garantiu a virada para 4 a 3.

Atualmente em 8º lugar, com cinco pontos, o Vocem busca se consolidar na parte de cima da tabela. Isso porque uma vitória em Santa Bárbara poderia levar o time ao 3º lugar, com base nos resultados da rodada.

