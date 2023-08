União Barbarense enfrenta São-Carlense pelo empate

O União Barbarense encerra a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, precisando de um empate para garantir sua vaga nas quartas de final. Neste sábado (19), às 15 horas, o Leão da 13 enfrenta o Grêmio São-Carlense, no estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos.

Técnico João Vallim quer seu time focado em buscar a vitória – Foto: Gutavo Tomazeli / Rádio Clube

A equipe já poderia ter se classificado nas duas últimas rodadas, mas empatou duas vezes e deixou a definição para o último jogo. Com nove pontos, o União lidera o Grupo 15 da competição, seguido de São-Carlense e América, ambos com seis pontos, enquanto o Vocem é o lanterna com cinco.

O empate na rodada final garante a vaga nas quartas e a 1ª posição para o time de Santa Bárbara. Para o jogo, o técnico João Vallim terá o retorno do volante Foguinho, um dos líderes do elenco, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em caso de derrota, o Leão passaria a depender do resultado do confronto entre Vocem e América, que jogam no mesmo horário. Isso porque o São-Carlense passaria à frente devido ao número de vitórias e o União ainda pode ser alcançado pela equipe de Rio Preto.

Uma vitória do América faria o time chegar aos mesmos nove pontos do Leão, assim como as mesmas duas vitórias. Neste caso, o critério de desempate passaria a ser o saldo de gols. Em um cenário hipotético de vitórias por 1 a 0 de São-Carlense e América, o saldo tanto União quanto América ficaria de 1 gol positivo.

Desempate

Assim, o critério de desempate seria o número de gols marcados. Como o time barbarense balançou as redes três vezes e o de Rio Preto seis, o América se classificaria neste cenário – por conta disso, o União irá a campo buscando pontuar para não correr riscos.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani