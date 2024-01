União Barbarense empata sem gols fora de casa na estreia pela Série A4

Equipe somou um ponto diante do América, em Rio Preto; 1º jogo em Santa Bárbara acontece dia 3

O União Barbarense largou com um empate sem gols no Campeonato Paulista da Série A4, neste sábado (27). A estreia foi diante do América, em Rio Preto.

União Barbarense e América se enfrentaram neste sábado – Foto: FPF/Reprodução

O Leão da 13 entrou em campo com: Maicon Alves; Gabriel Kenji, David Moura, Vitor Felipe e Marcos Vinícius; Marcelo Vieira, Erik Rosa, Khawhan Souza e Adriano Paulista; Luãn Sousa e Marcelo Maçola.

Após somar um ponto fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Lúcio Borges volta a Santa Bárbara d’Oeste para seu primeiro jogo diante do torcedor unionista.

Na segunda rodada, o time terá pela frente o XV de Jaú. A partida acontece no sábado que vem, dia 3 de fevereiro, às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Nesta primeira fase da competição, todos os 16 clubes participantes se enfrentam. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, e os dois finalistas sobem para a Série A3. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão, criada neste ano pela FPF (Federação Paulista de Futebol).