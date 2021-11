União Barbarense empata com o RB Bragantino pelo Paulista Sub-17

Leão da 13 ficou no 0 a 0 em Jarinu, em jogo válido pela segunda fase, e se manteve na lanterna do Grupo 10

O União Barbarense empatou sem gols com o Red Bull Bragantino no último sábado (6), em Jarinu, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17.

Com o resultado, o Leão da 13 segue em quarto e último lugar no Grupo 10, agora com um ponto. No outro jogo da chave, o Santos ficou no 2 a 2 com o Comercial de Ribeirão Preto em casa, no CT (Centro de Treinamento) Rei Pelé.

Equipes se enfrentaram no último sábado (6) pelo Estadual – Foto: Divulgação / União Barbarense

Na primeira partida válida pela etapa atual da competição, a equipe barbarense havia perdido para o Peixe por 2 a 0 no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A primeira posição do grupo pertence ao Comercial. O time tem os mesmos quatro pontos do segundo colocado Santos, que fica atrás pelo critério de gols marcados. Terceiro colocado, o Red Bull Bragatino tem um ponto, assim como o União, mas leva vantagem por ter feito um gol a mais que o Leão.

Apenas os dois primeiros avançam para as quartas de final. A equipe barbarense volta a campo no próximo sábado, às 10 horas, quando recebe o Comercial em Santa Bárbara.