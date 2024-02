União Barbarense empata com Joseense fora de casa e segue perto do Z2

O União Barbarense empatou em 2 a 2 com o Joseense na tarde desta quarta-feira (21). A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A4, foi disputada no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste entrou desligada em campo e, com quatro minutos, já estava perdendo por 2 a 0. Aos dois minutos, Fernandinho saiu cara a cara com o goleiro Maicon e abriu o placar para a equipe da casa, após receber passe de Gabriel Mineiro.

Khawhan aproveitou erro do goleiro e deixou tudo igual – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

Logo em seguida, aos quatro, o Joseense chegou ao segundo gol. Em jogada pelo lado esquerdo, Dioran deixou a defesa barbarense para trás e finalizou na saída do goleiro. Posteriormente, o União Barbarense criou algumas oportunidades, mas parou no goleiro Marcos Vinícius.

Aos 28 minutos, o Leão da 13 diminuiu a diferença no marcador. Após jogada de Daniel Paulista pelo lado esquerdo, Pedro Henrique finalizou de primeira e acertou a trave. No rebote, o zagueiro Vitor Felipe escorou para o fundo das redes.

No fim da primeira etapa, aos 44 minutos, o União Barbarense chegou ao empate. Após erro na saída de bola de Marcos Vinícius, Khawhan ficou sozinho de frente para o gol e deixou tudo igual. Já no segundo tempo, a partida teve equilíbrio, com as equipes pecando na finalização.

Tabela

Com este resultado, o União vai a seis pontos e assume provisoriamente a 11ª posição. A depender do restante da rodada, a equipe ainda pode ser ultrapassada por Penapolense e Ska Brasil. Além disso, a distância para a zona de rebaixamento pode cair para dois pontos. O Joseense, por outro lado, alcança os dois pontos conquistados, mas permanece na última posição, ainda sem vencer.

Na próxima rodada, o compromisso do União Barbarense é novamente fora de casa. Desta vez, será contra o Nacional, no sábado (24), às 15h, no Nicolau Alayon, em São Paulo. Por fim, o Joseense receberá o Ska Brasil no domingo (25), às 15h, novamente em Guaratinguetá.