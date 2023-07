União Barbarense é surpreendido pelo XV de Jaú e perde em casa na Bezinha

Jogando em Santa Bárbara d’Oeste, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, o União Barbarense foi derrotado neste sábado por 1 a 0 pelo XV de Jaú, em jogo da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União ainda tentou buscar o empate diante de sua torcida, mas não conseguiu – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com o resultado, a equipe barbarense, que disputava a liderança com o adversário deste jogo, ficou na segunda colocação do Grupo 9, com quatro pontos, contra sete do XV de Jaú. Completam a classificação Tanabi e Mauaense, terceiro e quarto colocados, respectivamente, ambos com dois pontos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O único gol da partida foi anotado por Giovany, aos 48 minutos do primeiro tempo. Depois de estar em desvantagem, o Leão da 13 até tentou buscar ao menos a igualdade na segunda etapa, mas sem sucesso.

Agora, o União terá a chance da revanche contra o XV de Jaú já na próxima rodada da Bezinha, em jogo no sábado (15), mas desta vez na casa do adversário, na primeira rodada do segundo turno desta etapa da competição estadual.