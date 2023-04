União Barbarense e Rio Branco voltam a se enfrentar após 892 dias, neste sábado

Esse será o 101º dérbi entre os dois rivais da região; jogo será no Antonio Guimarães, às 15h

Após dois anos e cinco meses, o dérbi entre União Barbarense e Rio Branco volta a acontecer. Neste sábado, às 15h, os times se enfrentam no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Esse será o jogo de número 101 do confronto.

O período sem clássico se deu pela inatividade do Leão da 13 nas últimas duas temporadas, totalizando 892 dias desde o último dérbi. Na ocasião, o Rio Branco venceu por 3 a 2, jogando em casa, pela última rodada da primeira fase. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar após estreias distintas.

Estádio Antonio Guimarães recebe o clássico deste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No último fim de semana, o União venceu o Colorado Caieiras por 1 a 0, fora de casa. Já o Tigre estreou contra o Paulista de Jundiaí, em Americana, e empatou por 1 a 1. O Grupo 4 ainda tem Amparo e Ska Brasil.

Para o dérbi, o Leão não tem desfalque por suspensão e nenhuma lesão foi informada. O Rio Branco, por sua vez, terá a ausência do volante Léo Alves, expulso no último jogo. Além dele, o zagueiro Igor Salatiel, que deixou o campo lesionado, é dúvida.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O treinador do União, Toninho Cobra, ressalta que o time não irá mudar sua forma de jogo. “O Rio Branco é um time que já foi de série A de Campeonato Paulista e nós temos que encarar de uma forma diferente. Agora, a maneira de jogar não muda. Desde o dia que cheguei estamos jogando de uma maneira e não vou mudar”, ressaltou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O auxiliar técnico do Tigre, Andrezão, afirmou que a preparação para o dérbi é diferente. “É um campeonato à parte, que a gente fala quando é um dérbi. Mas para nós é um jogo tranquilo, que vamos sair dos nossos domínios e jogar fora de casa”, disse.

Desde que a dupla começou a jogar a Bezinha, em 2019, o Tigre está invicto no confronto. Até aqui foram quatro partidas, com duas vitórias da equipe de Americana e dois empates. No retrospecto da competição, o Rio Branco chegou às quartas de final em três oportunidades, enquanto o Leão não passou da primeira fase nenhuma vez.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.