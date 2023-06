União Barbarense é multado em R$ 5 mil por bandeirões em campo após o dérbi

O União Barbarense foi multado em R$ 5 mil por conta dos acontecimentos pós-jogo do dérbi contra o Rio Branco, no início deste mês, em Americana. Na ocasião, a equipe de Santa Bárbara venceu por 1 a 0 e, ao término da partida, os jogadores do União levaram os bandeirões da torcida para o campo de jogo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube.

União foi punido por conta de confusão no dérbi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Por conta disso, o Leão da 13 recebeu uma multa administrativa de R$ 5 mil, aplicada pela FPF (Federação Paulista de Futebol). O clube recorreu do gancho e aguarda resposta. A punição poderia ter sido ainda maior caso o acontecimento fosse relatado em súmula. No entanto, o árbitro Pietro Dimitrof Stefanelli não o fez.

Assim, o fato não foi julgado pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo. Na terça-feira (20), houve o julgamento de outras situações do dérbi relatadas, como bomba atirada e confusão pós-jogo.

O único membro do União Barbarense julgado foi o atacante Joanderson, que foi absolvido. No entanto, ele foi dispensado pelo clube na última semana e não joga mais pela equipe.