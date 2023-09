União Barbarense é goleado pelo São-Carlense e dá adeus à Bezinha

O União Barbarense está eliminado do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (2), o Leão da 13 enfrentou o Grêmio São-Carlense, no estádio Luisão, em São Carlos, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar. No entanto, acabou sendo goleado por 3 a 0 e deu adeus ao estadual.

Na primeira etapa, o time da casa conseguiu abrir dois gols de vantagem. Aos 16 minutos, Emerson abriu o placar após cobrança de escanteio vindo do lado direito. No fim do período, aos 45, o São-Carlense ampliou. Depois de finalização de fora da área, o goleiro Ivo Ricardo deu o rebote nos pés de Guilherme, que apenas tocou para o fundo das redes.

Voltando do intervalo precisando marcar três gols para levar a disputa aos pênaltis, o União Barbarense logo teve uma baixa importante. Aos 12 minutos, o volante e capitão Foguinho foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Desta forma, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste ficou com um homem a menos.

Minutos depois, aos 19, o Leão voltou a sofrer com a bola parada. Após escanteio vindo do lado esquerdo, Mateus Barbosa cabeceou e mandou a bola para o gol. Assim, o São-Carlense chegou ao 3 a 0 e colocou números finais no marcador.

A equipe de São Carlos enfrentará o União São João, de Araras, na semifinal. Já o outro confronto será entre Taquaritinga e Catanduva. Sobem para a Série A3 do Campeonato Paulista apenas os dois times que se classificarem para a final da Bezinha. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani