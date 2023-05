União Barbarense é derrotado pelo Ska Brasil e perde invencibilidade na Bezinha

Ska Brasil marcou o único gol da partida no final do primeiro tempo - Foto: Reprodução

O União Barbarense perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Jogando em Santana de Parnaíba, a equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Ska Brasil, em duelo válido pela 4ª rodada da competição.

O gol da Águia Parnaibana foi marcado por Victor Hugo, na primeira etapa do jogo. Com este resultado, o Leão da 13 perdeu a primeira partida na Bezinha e agora não é mais líder do grupo 4. O Ska assumiu a ponta, chegando a 8 pontos, enquanto o União permanece com 7 pontos e fica na segunda colocação da chave.

Nos demais jogos, o Rio Branco empatou em 1 a 1 com o Colorado Caieiras, jogando em Americana, enquanto o Amparo derrotou o Paulista de Jundiaí por 1 a 0. Agora, o União Barbarense volta a campo no próximo sábado (20), às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. O Ska, por sua vez, pega o Colorado Caieiras no domingo (21), às 11h, em Caieiras. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco