União Barbarense é derrotado pelo Mauaense e fica em situação crítica

O União Barbarense está em situação crítica no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde desta terça-feira, o Leão da 13 foi derrotado pelo Grêmio Mauaense por 2 a 0, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá, pela quinta rodada da segunda fase. A derrota derrubou a equipe de Santa Bárbara d’Oeste para a última posição do grupo 12.

Mauaense venceu por 2 a 0 na tarde desta terça-feira – Foto: Reprodução / FPF

A partida foi de pouca inspiração por parte do União, que foi pressionado em boa parte do jogo e pouco levou perigo ao gol adversário. O primeiro tento da partida foi marcado aos 41 minutos da primeira etapa. Após bate-rebate na entrada da área, o goleiro Ivo Ricardo defendeu chute vindo da direita; no rebote, o centroavante Matheus abriu o placar.

Já na segunda etapa, a situação seguiu a mesma. Aos 22 minutos, Luiz Philippe foi lançado entre a defesa do União e ficou cara a cara com Ivo, finalizando no canto esquerdo e colocando números finais ao jogo. Mais tarde, aos 44, o Mauaense ainda perdeu um pênalti com o lateral Luis Mena, que chutou por cima do gol.

Com este resultado, o União pode finalizar a rodada sem chances de atingir a segunda posição da chave e garantir a vaga direta. Este é o cenário em caso de vitória do Tanabi contra o XV de Jaú, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). Assim, o Leão teria que vencer na última rodada e ainda dependeria do índice técnico para terminar entre os quatro melhores terceiros colocados.

Em caso de empate ou vitória do XV de Jaú, a rodada de sábado (22) terá um confronto direto pelo segundo lugar. União Barbarense e Tanabi irão se enfrentar no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, às 15h, e a vitória unionista poderia dar o segundo lugar ao clube se o Mauaense não vencer o XV.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.