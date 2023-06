União Barbarense é derrotado pelo Amparo, mas segue em segundo

O União Barbarense foi derrotado pelo Amparo, na tarde deste sábado (10), por 2 a 1. A partida foi disputada no estádio José de Araújo Cintra, em Amparo, e válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Com este resultado, a equipe permanece na segunda posição do Grupo 4.

A equipe mandante iniciou tomando as rédeas da partida e conseguiu abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Daniel cobrou escanteio na cabeça de Gabriel Reis, que abriu o marcador. Quatro minutos mais tarde, foi a vez de Lucas aproveitar o bate-rebate dentro da área e ampliar o placar.

Na segunda etapa, o Leão da 13 diminuiu com o zagueiro Vitor Felipe, que recebeu cruzamento de Vinícius e finalizou de primeira, balançando as redes. Com esse resultado, o União Barbarense permanece na segunda posição de sua chave com 14 pontos.

O próximo jogo da equipe de Santa Bárbara d’Oeste será contra o Ska Brasil, no próximo sábado (17), às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. A partida será um duelo direto pela liderança do grupo. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco