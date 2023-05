União Barbarense derrota Colorado Caieiras e volta a vencer na Bezinha

O União Barbarense voltou a vencer no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Neste sábado (27), o Leão da 13 bateu o Colorado Caieiras por 3 a 1 jogando no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe havia acumulado uma derrota e um empate nas duas rodadas anteriores.

O time abriu o placar no fim do primeiro tempo, com o atacante Franklin. Os demais gols do jogo foram marcados todos na segunda etapa. Aos 11 minutos, Marquinhos empatou a partida para a equipe de Caieiras. No entanto, aos 31, Victor Léo colocou o União Barbarense mais uma vez à frente, e Vinícius deu números finais à partida aos 52 minutos.

Nos demais jogos do Grupo 4, o Rio Branco foi derrotado de virada pelo Paulista, em Jundiaí, por 4 a 3, enquanto o Ska Brasil venceu o Amparo por 3 a 0, fora de casa. Com os placares, o Leão chega a 11 pontos e permanece na segunda posição. O Colorado, por sua vez, permanece com quatro pontos e na lanterna da chave.

O próximo jogo do União Barbarense será no sábado (3), às 15h, no dérbi contra o Rio Branco, no estádio Décio Vitta. Já o Colorado Caieiras volta a campo no mesmo dia e horário, para enfrentar o Paulista, em Jundiaí.

