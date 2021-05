União Barbarense decide não disputar a Bezinha neste ano

O União Barbarense não vai participar do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão neste ano. Em nota, o clube afirmou não ter recursos para a disputa da popular Bezinha, que terá “custos elevados”. A informação foi divulgada pela diretoria nesta sexta-feira (28).

O presidente Daniel de Castro, o Gordo, e o diretor de futebol Clayton Vieira tomaram a decisão no começo desta tarde, em reunião, após analisarem os pontos abordados no pré-conselho técnico realizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta quinta.

Clayton Vieira disse que “seria uma irresponsabilidade” jogar a 2ª Divisão – Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o Leão da 13, a federação já adiantou que não vai auxiliar os clubes financeiramente.

“Seria irresponsabilidade de nossa parte disputar uma competição sem ter recursos financeiros para tanto. A FPF já disse que não irá apoiar com recursos, nem com exames contra a Covid-19, além dos custos operacionais das partidas”, disse Clayton, via assessoria de imprensa.

Fora do futebol profissional, o clube comunicou que vai priorizar as categorias de base no segundo semestre.

O União disputou a Bezinha nos dois últimos anos e, em ambos, caiu logo na primeira fase, com um total de seis vitórias, três empate e 11 derrotas.

Em 2019, o Leão acumulou problemas financeiros durante a competição e, inclusive, chegou a dever salário para os jogadores. Em 2020, mesmo com maior estabilidade, o time não conseguiu embalar.

Neste ano, o torneio vai começar em 22 de agosto, com encerramento programado para 31 de outubro. Antes, ainda haverá um conselho técnico no dia 17 de junho. Principal rival do União, o Rio Branco já confirmou presença no campeonato.

Fora do profissional

Desde 1995 o União não ficava um ano sem disputar um campeonato profissional, de acordo como jornalista e historiador J.J. Bellani. Naquele ano, o clube se afastou das competições devido à necessidade de uma ampliação do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Antes, o Leão só tinha ficado fora de torneios profissionais em 1972, 1977 e 1978 – a equipe se tornou profissional em 1964.