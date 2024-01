União Barbarense contrata Adriano Paulista para disputa da Série A4

O União Barbarense anunciou nesta segunda-feira (8) a contratação do meia-atacante Adriano Paulista. Aos 34 anos, o jogador chega a Santa Bárbara d’Oeste com status de “reforço de peso”, como destacou o clube nas redes sociais. Ele foi apresentado no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Na primeira metade de 2023, Adriano defendeu as cores do Juventus na Série A2 do Campeonato Paulista. Ao todo, foram dez jogos e nenhum gol marcado. Já no segundo semestre, não jogou por opção própria, alegando que preferiu passar um tempo com a família, mas trabalhando para manter a melhor forma física.

Em sua carreira, atuou profissionalmente por mais de 25 clubes. Nos últimos anos, seu melhor momento foi no Rio Claro, em 2022, quando disputou 23 jogos e marcou três gols. Em 2020, Adriano Paulista ainda atuou pelo Alki Oroklini, da segunda divisão do Chipre.

Nesta temporada, cada equipe poderá ter até cinco jogadores acima de 23 anos por partida. Até o momento, o meia é o atleta mais velho do elenco do Leão da 13, que conta com dois nomes acima do limite de idade. Ao ser apresentado, falou em ajudar os mais novos com sua vivência.

“O que eu posso passar para os mais jovens é a experiência que eu tenho dentro do futebol. Dos acessos que eu já tive, das conquistas, assim como as dificuldades e os problemas. Acho que essa mescla é muito importante, posso ajudar muito”, disse.

Adriano Paulista espera ajudar atletas mais jovens com sua experiência – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Preparação para Série A4

Além de Adriano Paulista, o técnico Lúcio Borges concedeu entrevista coletiva. De acordo com o comandante do União Barbarense, a preparação está sendo satisfatória e dentro do esperado.

“Nós estamos no patamar que planejamos estar neste momento. Temos um corpo de time tomado, bons jogos-treino com equipes qualificadas, as atuações da equipe mostram que estamos no caminho certo”, disse o treinador.

Lúcio Borges se diz contente com preparação do Leão para Série A4 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Por fim, a estreia do Leão será no dia 27, às 15h, contra o América, fora de casa. Já em Santa Bárbara, o primeiro jogo acontecerá no dia 3 de fevereiro, no mesmo horário, contra o XV de Jaú. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco