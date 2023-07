União Barbarense conhece tabela da terceira fase da Bezinha

Estreia do Leão da 13 será no sábado, em casa, contra o Grêmio São-Carlense

Leão da 13 estreia jogando em casa, neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (24) a tabela de jogos da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O União Barbarense começará sua jornada na nova etapa do torneio no sábado, às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

O Leão da 13 está no Grupo 15, ao lado de Vocem, Grêmio São-Carlense e América de Rio Preto. Nas fases anteriores, a equipe barbarense não enfrentou nenhum desses times. A classificação para a terceira fase foi conquistada na última rodada da fase anterior, com a vitória por 2 a 0 diante do Tanabi, no Antonio Guimarães.

Com a presença na nova fase, não há mais nenhuma possibilidade de rebaixamento à quinta divisão neste ano. O elenco do União Barbarense se reapresenta na tarde de terça-feira, quando começa a preparação para o jogo contra o São-Carlense.

Confira a tabela do União Barbarense na terceira fase:

29/07, sábado, às 15h: União Barbarense x São-Carlense (casa)

02/08, quarta-feira, às 15h: Vocem x União Barbarense (fora)

05/08, sábado, às 15h: América x União Barbarense (fora)

12/08, sábado, às 15h: União Barbarense x América (casa)

16/08, quarta-feira, às 15h: União Barbarense x Vocem (casa)

19/08, sábado, às 15h: São-Carlense x União Barbarense (fora)

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.