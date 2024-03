União Barbarense confirma que dérbi diante do Rio Branco será às 15h de quarta

O dérbi entre União Barbarense e Rio Branco, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista Série A4, será mesmo na quarta-feira (6) às 15h. A informação foi confirmada pelo clube de Santa Bárbara d’Oeste no início da tarde desta segunda-feira (4), após tentativa do Leão da 13 de fazer com que o jogo fosse realizado às 19h30.

Esse, inclusive, era o horário marcado inicialmente para a partida, que será no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara. No entanto, na última quinta-feira (29), a FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou uma portaria que barra os jogos noturnos na casa unionista, alegando problemas na iluminação do campo.

Na ocasião, o União disse que haveria uma nova vistoria e tinha a expectativa de conseguir reverter a situação. Porém, a FPF, que é quem bate o martelo acerca da decisão final, barrou o jogo durante a noite. Além do dérbi, o duelo diante do Independente, no dia 20 deste mês, que também seria à noite, acontecerá durante a tarde.

O clássico desta quarta-feira será um confronto direto no G8 da competição. Isso porque a equipe de Americana ocupa o sexto lugar na tabela de classificação, com 14 pontos, enquanto o time barbarense está em oitavo lugar, com um ponto a menos. Assim, o vencedor irá terminar a rodada à frente do rival.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle