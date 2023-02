União Barbarense confirma participação na Bezinha 2023

O União Barbarense confirmou, nesta quinta-feira (2), sua participação no Campeonato Paulista Sub-23, a tradicional Bezinha. Através de nota para a imprensa, o clube afirmou que estará em campo na 4ª divisão estadual após dois anos de inatividade no futebol profissional.

Conforme adiantado pelo LIBERAL, o Leão da 13 esteve no pré-conselho da FPF (Federação Paulista de Futebol), realizado na última segunda-feira (30), e não apresentou pendências, estando apto para disputar o campeonato. O Rio Branco será o outro clube da RPT (Região do Polo Têxtil) na divisão.

De acordo com o União, a confirmação do retorno veio após reuniões do presidente do clube, Daniel de Castro, o Gordo, e do diretor de futebol, Clayton Vieira, com o prefeito Rafael Piovezan (MDB) e com o ex-prefeito Denis Andia. A dupla também conversou com empresários de Santa Bárbara d’Oeste.

“Tivemos reuniões importantes nos últimos dias e sentimos que há empenho de pessoas influentes na cidade para a volta do futebol profissional. Assim, confirmamos à FPF nosso interesse em disputar o campeonato e vamos continuar nos empenhando para conseguir todos os recursos necessários”, afirmou Vieira.

A FPF realizará no dia 7 de fevereiro o Conselho Técnico da competição. A reunião irá definir todas as equipes participantes e o regulamento da Bezinha. O campeonato está previsto para começar em abril, ainda sem data marcada.