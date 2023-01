União Barbarense confirma interesse em jogar Bezinha em 2023

Leão da 13 deu posicionamento em reunião com a FPF no último dia 23; Rio Branco garante que irá jogar

O União Barbarense confirmou, na última segunda-feira (23), em reunião com representantes da FPF (Federação Paulista Futebol), o interesse de jogar o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, equivalente à quarta divisão estadual.

A informação foi obtida pelo LIBERAL junto à FPF e outras agremiações que devem participar do torneio.

Dérbi contra o Rio Branco foi o último jogo do União na Bezinha, em 2020 – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

A reunião da última segunda serviu para a FPF conversar com os clubes, extraoficialmente, sobre a criação da quinta divisão. A ideia é que, a partir de 2024, o quarto nível tenha apenas 16 participantes, ou seja, os 14 melhores times que não conquistarem o acesso em 2023 permanecerão na divisão, enquanto os outros serão rebaixados.

A FPF perguntou aos clubes sobre o interesse de disputar a Bezinha deste ano e o União respondeu positivamente. Apesar de não ser uma posição definitiva, é o primeiro indicativo de que o Leão da 13 pretende retomar as atividades profissionais após dois anos inativo.

Nesta sexta (27), a reportagem do LIBERAL conversou com o diretor de futebol do Leão, Clayton Vieira, que disse que a cúpula alvinegra está trabalhando para viabilizar a participação.

O Rio Branco também aparece entre os clubes que confirmaram interesse. O presidente Gilson Bonaldo garantiu que o Tigre irá jogar e que regularizou todos os laudos do estádio Décio Vitta.

Por sua vez, o Sumaré Atlético Clube, que não joga a Bezinha desde 2014, não está na lista dos que se posicionaram como interessados. Porém, em contato com o LIBERAL, o presidente Jaime Amancio da Silva reforçou a intenção em participar. Segundo ele, a diretoria tem corrido atrás dos documentos necessários para a regularização do Centro Esportivo Vereador José Pereira.

Os clubes que ainda não demonstraram interesse podem se manifestar até o dia 30. O Conselho Técnico, que definirá regulamento e participantes, acontecerá no dia 7 de fevereiro.

*Colaboraram Rodrigo Alonso e Guilherme Magnin.