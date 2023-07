União Barbarense começa segunda fase com empate contra Tanabi

Gol do uniao saiu no final do primeiro tempo, mas o Tanabi empatou logo no início da segunda etapa - Foto: Reprodução.JPG

O União Barbarense estreou com empate na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na manhã deste sábado (1), a equipe ficou no 1 a 1 contra o Tanabi, fora de casa, no Estádio Municipal Alberto Victolo, na cidade de Tanabi.

O gol do Leão da 13 foi marcado pelo atacante Marcelo, de cabeça, após cobrança de escanteio vinda pelo lado esquerdo. Na segunda etapa, o Tanabi iniciou fazendo pressão para buscar o placar e, logo aos seis minutos, Gustavo recebeu sozinho na pequena área e balançou as redes, colocando números finais à partida.

Com este resultado, União Barbarense e Tanabi chegam a um ponto cada e ficam em segundo e primeiro lugar do Grupo 9, respectivamente. No outro jogo da chave, Mauaense e XV de Jaú empataram em 0 a 0 na sexta-feira (30) e ocupam o terceiro e quarto lugar.

O Leão volta a campo na quarta-feira (5) para enfrentar o Mauaense, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A bola rola às 15h para o jogo válido pela segunda rodada. Já o Tanabi encara o XV de Jaú, fora de casa, na quarta às 19h30. Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco