União Barbarense anuncia técnico americanense com passagem pela base do Rio Branco

O União Barbarense anunciou nesta terça-feira (7) seu técnico para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. Trata-se de Lúcio Borges, de 33 anos, que é natural de Americana e já passou pelas categorias de base do Rio Branco. O trabalho no Leão será seu primeiro à frente de uma equipe profissional.

Pela equipe de Americana, Lúcio comandou a categoria sub-20 nos anos de 2016, 2017 e 2018, em diferentes passagens pelo clube. Posteriormente, trabalhou no sub-20 à frente do Sertãozinho e, em seguida, no Velo Clube, onde atuou no sub-17 e sub-20, onde também participou da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022 e 2023.

No ano passado, se classificou para a segunda fase da competição com o time de Rio Claro. Neste ano, além da Copinha, integrou a comissão técnica profissional do Passo Fundo, da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho.

À frente do União Barbarense, estará junto do auxiliar técnico Douglas Barboza, que permanecerá no clube em 2024. O restante da comissão será definida em breve.

“A expectativa só pode ser uma. O treinador tem que estar motivado e sabendo do grande desafio, até pela grandeza do clube e dificuldade da competição. É uma competição nova, mas nós estamos sendo criteriosos no processo de montagem de elenco e planejamento geral para a temporada”, disse à Rádio Clube (AM 580).

Na apresentação, estiveram também o dirigente Clayton Vieira, o presidente Daniel de Castro, assim como os representantes da Salto Sports, Luiz e Diogo Gregorin. Em 2024, a empresa fará a gestão compartilhada da equipe profissional, assim como do sub-20 do Leão da 13.

A parceria com a Salto Sports trará investimentos ao clube para a montagem de elenco e mantimento das atividades. No entanto, a diretoria unionista afirma que as cifras trabalhadas no acordo não são altas.

“Essa parceria é para somar junto, do que vir um aventureiro, alguém que não tem um nome a zelar. A promessa não é de mundos e fundos, é uma parceria bem simples, bem caseira, investimento bem baixo”, disse Clayton Vieira, que não revelou os valores envolvidos.

Mudanças na diretoria

Em 2024, o gerente de futebol Ricardo Lima não estará no União. Apesar de ter representado o clube nas reuniões junto à FPF (Federação Paulista de Futebol), o dirigente trabalhará no Rio Claro, na Série A2, clube que é presidido por Vieira.

Até o momento, nenhum jogador foi anunciado, no entanto, a expectativa é que cerca de cinco jogadores que estiveram em 2023 retornem para a próxima temporada. Por fim, a apresentação e início dos treinamentos será no dia 27 deste mês. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco