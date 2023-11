União Barbarense anuncia renovações e reforço para o Campeonato Paulista A4

Zagueiros Vitor Felipe e Marcelo e o atacante Maçola permanecem no clube para a próxima temporada

O União Barbarense anunciou nesta segunda-feira (27) a renovação de três jogadores para a temporada 2024. Os zagueiros Vitor Felipe e Marcelo e o atacante Marcelo Maçola permanecerão na equipe para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. Além deles, o clube anunciou a contratação do volante Erick, que estava no XV de Jaú.

Dos velhos conhecidos, Vitor Felipe, chamado de Vitão, é quem mais jogou durante a quarta divisão deste ano, na qual o Leão chegou às quartas de final. O atleta de 21 anos esteve em campo 15 vezes e marcou um gol. Em seu currículo ainda soma passagens por Rio Claro e Inter de Minas.

Zagueiro Vitão acertou sua renovação com o União Barbarense – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Marcelo, seu companheiro de posição, jogou 11 partidas pela equipe neste ano. Aos 22 anos, chegou a passar pela base do rival Rio Branco antes de defender o time de Santa Bárbara d’Oeste.

Maçola, por sua vez, tem 21 anos e entrou em campo pelo Leão em 12 oportunidades, marcando um gol. O atacante ainda tem passagens por Velo Clube e Passo Fundo-RS. A equipe gaúcha é a mesma em que o técnico Lúcio Borges trabalhava antes de assumir o União.

Antes, o clube já havia anunciado a contratação do goleiro Maicon Freitas, de 21 anos, que estava no Independente de Limeira. Outro nome já confirmado é o de Pedro Henrique de Paula, meia de 21 anos, ex-Passo Fundo.

Os atletas se apresentaram ao clube nesta segunda-feira (27). Aqueles que não foram anunciados estão em período de teste ou ainda dependem de questões burocráticas.

