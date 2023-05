União Barbarense anuncia mais dois reforços para a Bezinha

O União Barbarense anunciou nesta quinta-feira (18) dois novos reforços para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Chegam a Santa Bárbara d’Oeste o lateral direito Espanhol, que estava no Rio Branco do Acre, e o zagueiro Diego Lima, que estava no Náutico.

Espanhol, apelido de Marcos Espindola Gonçalves, de 23 anos, já disputou a Bezinha em 2018, pelo Brasilis. O lateral, que também atua como volante, passou ainda por Anápolis-GO, Rio Branco-PR, Foz do Iguaçu-PR e Santo Ângelo-RS. Diego, por sua vez, tem 21 anos e foi revelado pelo próprio Náutico, onde chegou a jogar pela equipe profissional.

Apesar de anunciada, a dupla ainda não foi registrada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Por isso, a presença ainda é incerta para o jogo diante do Paulista de Jundiaí, no sábado (20), às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara.

O União Barbarense ocupa a segunda posição do Grupo 4, com 7 pontos conquistados. A campanha da equipe comandada por Toninho Cobra conta com duas vitórias, um empate e uma derrota, que ocorreu no último fim de semana, quando o Leão da 13 perdeu para o Ska Brasil por 1 a 0, fora de casa.

Apesar do bom início de temporada, os jogos do União não possuem um número expressivo de gols. Até aqui, foram dois gols marcados e apenas um sofrido, o que faz com que o time tenha o pior ataque e a melhor defesa do grupo.

Os ingressos para a partida contra o Paulista estão sendo vendidos de forma antecipada na secretaria do clube, no estádio Antonio Guimarães, diariamente, das 9h às 19h. Os valores são R$ 20 meia e R$ 40 inteira para o setor de arquibancada geral, enquanto para a cativa os preços são R$ 30 e R$ 60. A venda também é feita através do site uniaobarbarense.soudaliga.com.br.

