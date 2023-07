União Barbarense abre terceira fase contra São-Carlense, neste sábado

Equipe volta a jogar em casa após escapar do rebaixamento; Vallim acredita em busca pelo acesso

Às 15h, o Leão da 13 recebe o Grêmio São-Carlense, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste - Foto: Valter Guarnieri

O União Barbarense dará seu pontapé inicial na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão neste sábado (29). Às 15h, o Leão da 13 recebe o Grêmio São-Carlense, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, na abertura do Grupo 15 da Bezinha.

Nesta fase, a equipe enfrentará Grêmio São-Carlense, Vocem e América de Rio Preto. O União se classificou com drama, após vencer o Tanabi por 2 a 0 na última rodada da segunda fase e garantir a segunda colocação do Grupo 9. O técnico da equipe, João Vallim, entende que a permanência era o primeiro objetivo, mas ainda mira o acesso.

“Nós conseguimos manter na quarta divisão, esse era o primeiro objetivo. Agora começa um novo campeonato, vamos em busca da classificação na terceira fase para que a gente vá buscar o acesso, que é o objetivo principal”, disse à Rádio Clube (AM 580).

“A cada fase que passa, vai ficando mais difícil. A segunda fase foi mais difícil que a primeira e, com certeza, a terceira vai ser mais difícil que a segunda, devido a pegar equipes que classificaram em primeiro e segundo lugar, então são equipes qualificadas. Não tem adversário fácil”, completou.

Na terceira fase, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam às quartas de final. O outro jogo do grupo do União Barbarense será no domingo (30), às 15h, entre América e Vocem, em Rio Preto.

Colaborou Gustavo Tomazeli

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco