União Barbarense abre a Série A4 do Paulista contra o América de Rio Preto

O União Barbarense inicia sua jornada em 2024 neste sábado (27). O primeiro desafio do time será diante do América de Rio Preto, na casa do adversário, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

Elenco do União Barbarense durante preparação para a Série A4 – Foto: União Barbarense/Divulgação

Essa é uma das três partidas que abrem a competição, às 15h. O confronto terá transmissão do canal Futebol Paulista, no YouTube.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para este ano, o Leão da 13 manteve seis jogadores que estavam na equipe do ano passado, que chegou às quartas de final da quarta divisão.

Eles se somam a outros reforços do futebol paulista e gaúcho contratados pela nova parceira do clube, a empresa Salto Sports.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No comando técnico, o Alvinegro conta com Lúcio Borges, que antes estava no Passo Fundo (RS). O treinador também já passou pela base do arquirrival Rio Branco.

O torcedor poderá ver de perto os jogadores e a comissão técnica no sábado que vem, dia 3 de fevereiro, a partir das 15h, quando o União faz sua estreia no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O time medirá forças com o XV de Jaú.