União Barbarense empata com o Sub-20 do Rio Claro no 1º teste para a Bezinha

Atividade realizada no Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho terminou com o placar de 1 a 1

Esse foi o primeiro confronto disputado pelo Leão desde 2020 - Foto: União Barbarense / Divulgação

Em seu primeiro jogo-treino na temporada, o União Barbarense empatou em 1 a 1 com a equipe Sub-20 do Rio Claro, neste sábado (18). A atividade ocorreu na cidade do adversário, no Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho.

O Leão da 13 está em preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Os autores dos gols não foram divulgados pela diretoria, que também ainda não anunciou o nome de nenhum jogador.

Essa foi a primeira vez que o Alvinegro disputou um confronto desde 2020. O clube estava com o futebol profissional inativo desde então.

De volta à ativa, sob o comando do técnico Toninho Cobra, a equipe aparece no Grupo 4 da Bezinha, assim como Amparo, Colorado Caieiras, Ska Brasil, Paulista de Jundiaí e Rio Branco.

O União faz sua estreia em 23 de abril, às 11h, contra o Colorado Caieiras, fora de casa.