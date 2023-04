União alega problema e não envia ingressos para venda no Décio Vitta

Diante da situação, quem quiser ir ao dérbi terá de comprar as entradas online ou no estádio Antonio Guimarães

Apesar de o Rio Branco e o próprio União Barbarense anunciarem que o estádio Décio Vitta, em Americana, seria ponto de venda de ingressos para o dérbi deste sábado (29), no estádio Antonio Guimarães, o negócio não se concretizou. O clube de Santa Bárbara, será mandante no jogo, não enviou a carga de bilheteria que seria vendida pelo Tigre, alegando problemas na máquina que realiza a impressão dos ingressos.

Assim, torcedores interessados em ir à partida, que será às 15h, terão de comprar os bilhetes na secretaria do União, que fica no próprio estádio, ou através do site uniaobarbarense.soudaliga.com.br.

Os preços dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 60, dependendo do setor. A arquibancada geral custa R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto o setor da cativa custa R$ 60 inteira e R$ 30 para meia.

Possuem direito ao benefício da meia entrada estudantes e aposentados. Crianças de até 12 anos, acompanhadas dos responsáveis e com documento, não pagam.