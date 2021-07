Um encontro mais que especial nos Jogos Olímpicos

Ex-zagueiro Brandão, de Santa Bárbara, que jogou no Santos, pôde conversar com o Papa João XXIII nas Olimpíadas de Roma, em 1960

Não é de hoje que a RPT (Região do Polo Têxtil) conta com representantes nos Jogos Olímpicos. Essa relação entre a região e o maior evento poliesportivo do planeta já dura décadas. E essa história vai além do esporte. Na edição de 1960, em Roma, na Itália, teve um atleta de Santa Bárbara d’Oeste que até “bateu uma resenha” com o Papa João XXIII.

O protagonista desse episódio é o ex-jogador de futebol José Cândido de Campos, o popular Brandão, que foi zagueiro do Santos na época em que Pelé jogava lá.

Brandão: quando defendia o Peixe, ex-atleta representou o Brasil na Itália – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Quando a Seleção Brasileira chegou a Roma, o papa questionou se havia algum jogador do Peixe, que fazia sucesso naquele período, principalmente por causa do Rei do Futebol.

“Naquela época, quem mandava no futebol mesmo, no mundo, era o Santos, que parava tudo, parava aeroporto. Onde passava, parava, porque o futebol que jogava era impressionante”, conta Brandão, que atualmente tem 79 anos.

Ele foi o único a se manifestar após a pergunta de João XVIII, até porque não tinha mais nenhum atleta do Peixe naquela seleção. A partir daí, houve um contato direto entre os dois.

“Nos apresentamos, conversamos, batemos uma resenha lá”, lembra. O encontro, aliás, teve uma continuação. Após a eliminação do Brasil na Olimpíada, Brandão se dirigiu até o Vaticano para pegar uma lembrança que João XVIII havia separado para Pelé.

Chegando a Santos, o ex-zagueiro entregou o presente para o Rei, com quem dividia casa. “Me parece que era uma correntinha de ouro”, diz.

Naqueles Jogos, o Brasil ficou em sexto lugar no futebol masculino. A equipe venceu a Inglaterra por 4 a 3, goleou a Formosa (atual Taiwan) por 5 a 0 e se despediu da competição com uma derrota por 3 a 1 para a anfitriã Itália.

“A gente fica contente, porque Olimpíada é Olimpíada, né? Acho que, para um atleta, ir para uma Olimpíada é uma grande realização”, afirma Brandão, que jogou ao lado, inclusive, do tricampeão mundial Gerson, o “Canhotinha de Ouro”.

Nascido em Monte Mor, o ex-zagueiro mora em Santa Bárbara há pelo menos 74 anos e surgiu para o futebol no União Barbarense.