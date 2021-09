Ultramaratonista de Sumaré vai correr mil km no Rio de Janeiro

O ultramaratonista sumareense Vagner José Ferreira, conhecido como Godão, terá o maior desafio de sua carreira entre os dias 16 e 25 deste mês. Durante esses dez dias, o atleta de 47 anos disputará uma prova de mil quilômetros em Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

Atleta também realiza campanha de arrecadação financeira para ajudar entidades – Foto: Arquivo pessoal

Paralelamente, ele vai arrecadar dinheiro para a compra de alimentos e fraldas geriátricas para duas entidades assistenciais: a Nisfram, de Sumaré, e o Lar dos Velhinhos de Americana. A campanha, inclusive, já começou no mês passado. Interessados podem fazer a doação pelo site vaka.me/2302469.

Godão tem se preparado há quase cinco meses especificamente para essa prova. Nesse período, ele intensificou seus treinamentos na Triaction Assessoria Esportiva, em Americana.

“Durante a semana, nestes últimos dois meses e meio, três meses, estou correndo meia maratona por dia. Quando chega o domingo, eu faço de cinco a seis horas, que dá em torno de 52 a 62 km”, disse.

Na prova, denominada 1.000 Km Brasil, o sumareense deverá correr pelo menos 100 km por dia, num percurso de 1,175 km. Todos os dias, os participantes precisam largar às 6 horas e parar à meia-noite, para um período de descanso. O vencedor será aquele que percorrer os 1.000 km em menor tempo.

Godão destacou a dificuldade do evento. “Em 2019, de 35 atletas, se não me engano, só dois completaram”, afirmou o competidor, que ingressou no mundo da corrida em 2011.

Entre seus feitos na modalidade, o destaque fica para a segunda colocação no Ultra dos Anjos Internacional, na cidade de Itanhandu (MG), em 2019.