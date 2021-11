Trio de Americana disputa o Torneio Nacional de Ginástica Artística

Três atletas do CIG (Centro de Iniciação em Ginásticas), de Americana, vão disputar o Torneio Nacional de Ginástica Artística entre esta quinta-feira e domingo, em Campo Grande (MS). A equipe estará representada por Júllia Dias Gobbo Marcondes, Isabela Barbosa Paula e Manuela Marangon Biancareli.

O evento vai reunir centenas de ginastas de todas as categorias. Júllia, de 12 anos, e Isabela, 11, integram a classe Infantil, enquanto Manuela, 10, está na Pré-Infantil.

Júllia, Isabela (acima) e Manuela (embaixo) estão no nível iniciante – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

As três estão no nível iniciante e vão brigar por resultados em quatro aparelhos: solo, salto, paralelas e trave. Elas são treinadas por Francielle Bruno Hernandes Gontow, proprietária da CIG.

“A gente optou por levá-las no iniciante, para no ano que vem elas poderem ir no intermediário e, depois, no avançado. Para elas começaram do zero mesmo”, disse a técnica.

Segundo ela, o iniciante é dividido em três séries, cada uma com um nível de dificuldade. “Todas elas vão na série 2, que é a mais difícil. Então, elas vão batalhar por medalha mesmo”, afirmou.

De acordo com a treinadora, Júllia já disputou diferentes torneios. Inclusive, ficou em sétimo lugar no individual geral do Paulista. Isabela e Manuela, por outro lado, vão participar pela primeira vez de um campeonato, mas já chamam atenção nos treinos.

“Como elas tinham nível para ir, a gente fez a inscrição”, contou Francielle. As três vão competir patrocinadas pelo Sonho Real Turismo e pela Papirus. Elas também fizeram rifas para viabilizarem a participação, que tem custo total de R$ 11 mil.