Transferência dos bens do União Barbarense continua pendente de decisão

Um ano e dois meses após as propriedades do União Barbarense serem arrematadas em leilão, a transferência para o nome dos compradores continua pendente de decisão judicial e sem previsão para acontecer.

Os bens incluem a sede social e o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, que será utilizado pelo clube no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, a partir de abril.

Advogado diz que não há qualquer impedimento para a utilização do campo – Foto: Arquivo / Liberal

De acordo com o TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), os imóveis ainda não foram entregues aos compradores – que são uma dupla de empresários – por conta de uma situação que ainda precisa ser analisada pela Justiça.

Trata-se de um embargo de declaração protocolado pelo União com questionamentos sobre uma decisão da 11ª Câmara do TRT-15 que negou um recurso no qual o clube questionava procedimentos referentes ao leilão, inclusive o valor da arrematação – a venda foi por R$ 11,13 milhões.

O diretor jurídico do clube, Régis Godoy, aponta que a Justiça aceitou a oferta antes do fim do prazo para propostas, que podiam ser feitas até 20 de janeiro de 2022. A Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste bateu o martelo em 1º de dezembro de 2021.

Régis afirmou que, no embargo, questiona o fato de a 11ª Câmara do TRT-15 não ter se manifestado sobre o assunto na decisão contra o recurso. “Uma das hipóteses da anulação é o erro formal do juiz com relação ao fim do prazo para eventuais interessados protocolarem [as propostas] no processo”, disse.

Ele reforçou que ainda confia na anulação no leilão. “Houve vários erros formais durante esse processo, e eu continua esperançoso de que os recursos terão efeito”, declarou.

Segundo o TRT-15, ainda não há data definida para o julgamento do embargo. Régis ressaltou que também entrará com outros recursos. “Está ainda um pouco longe de qualquer tipo de resolução”, salientou.

Bezinha

Na Bezinha, a primeira partida prevista para ocorrer no Antonio Lins Ribeiro Guimarães é o dérbi entre União e Rio Branco. O jogo, válido pela segunda rodada, acontecerá no último fim de semana de abril.

Uma semana antes, o Leão da 13 faz sua estreia fora de casa, contra o Colorado Caieiras. As datas e horários exatos ainda serão divulgados pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Régis destacou que não existe nenhum impedimento para a utilização do estádio. “A posse é do União até esses recursos acabarem”, pontuou.