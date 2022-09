Torneio Regional de Natação acontece neste sábado, no Centro Cívico

O Centro Cívico de Americana recebe neste sábado o Torneio Regional de Natação, que terá 337 atletas de 13 equipes, com disputas nas categorias Petiz até Sênior, num total de 98 provas. A competição será aberta ao público e terá entrada gratuita.

Evento será realizado na piscina do Centro Cívico de Americana – Foto: Arquivo / Liberal

O torneio é organizado pela FAP (Federação Aquática Paulista) e será realizado em duas etapas, sendo a primeira de manhã, com início às 8h10, e a segunda de tarde, a partir das 14h10. Anfitriã, a equipe Natação Americana contará com 37 nadadores.

O evento esportivo contará ainda com praça de alimentação, que terá food trucks e uma barraca de pais de atletas da equipe americanense. Produtos oficiais do time estarão sendo vendidos, com todos os lucros sendo revertidos para a continuidade do próprio projeto.

A organização destaca ainda que o Torneio Regional de Natação será uma seletiva para a disputa do Troféu Kim Mollo, uma tradicional competição entre regiões do Estado de São Paulo.