Torneio de Verão reúne quatro mil pessoas na Praia do Namorados

Primeira edição do evento teve disputas de vôlei de praia e futevôlei no sábado e no domingo

A orla da Praia dos Namorados, em Americana, foi o palco do 1º Torneio de Verão Esportes de Areia, promovido pela Secretaria de Esportes, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, no último sábado (11) e no domingo (12), com a presença de cerca de quatro mil pessoas.

Ao todo, 280 atletas disputaram seis categorias nos dois dias de competições. No futevôlei masculino foram 32 duplas na categoria iniciante, 24 duplas na intermediário e 12 duplas no amador. No vôlei de praia foram 16 equipes no misto 4×4; 16 duplas no feminino e 24 duplas no masculino.

Evento reuniu cerca de 4 mil pessoas na Praia dos Namorados, segundo a Prefeitura de Americana – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

No sábado (11) foram disputados os jogos de futevôlei masculino. Na categoria Iniciante, os vencedores foram Weverton e Matheus; em segundo lugar ficaram Matheus e Gimenez, seguidos por Marlon e Bruno em terceiro e Abner e Romário em quarto lugar. A premiação para o iniciante é de R$ 500 (1º lugar), R$ 300 (2º lugar), R$ 200 (3º lugar) e R$ 100 (4º lugar).

Na Intermediária, João e Gustavo foram os campeões. Eles faturaram o prêmio de R$ 800. Leonardo e Bruno ficaram em segundo lugar, com o prêmio de R$ 500 seguidos por Caio e Gaúcho, em terceiro (R$ 300), e Cauã e Nathan, em quarto lugar (R$ 150).

A classificação da categoria amador foi a seguinte: Tiba e Balardin em primeiro lugar; Yure e Leandrinho, em segundo; Lezão e André Hansen em terceiro e Murilo e Luan em quarto lugar. As premiações foram de R$ 1.500 (1º), R$ 800 (2º), R$ 500 (3º) e R$ 200 (4º).

Competições tiveram premiações em dinheiro ao longo do sábado e do domingo – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Já no domingo (12) foram disputadas as partidas do vôlei de praia masculino e feminino e do vôlei de praia misto 4×4.

No vôlei de praia masculino, o título ficou com a dupla Luiz e Luiz. Em segundo lugar, Kirsthen e Misael, seguidos por Flávio e Isaac, em terceiro, e Bruno e Pezão, em quarto.

Prefeito Chico Sardelli e o vice, Odir Demarchi, marcaram presença no evento – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

No feminino, Lucilia e Mayara ficaram com o título; o segundo lugar foi de Marli e Lessandra, o terceiro de Jéssica e Fernanda, e na quarta colocação ficaram Thaysa e Cléo.

Já na categoria 4×4, os campeões foram Isabela, Elionay, Michele e Negretti. Na segunda colocação, Alexandre, Paulo, Mary e Lívia. Em terceiro lugar, Robson, Jefferson, Cyndi e Adriana. E, em quarto, Nasson, Rony, Ary e Thays. As premiações foram de R$ 1 mil (1º), R$ 600 (2º), R$ 300 (3º) e R$ 150 (4º).