Torneio de Verão de Americana terá segunda edição neste fim de semana 

A segunda edição do Torneio de Verão Esportes de Areia, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, acontece neste fim de semana. Realizada na orla da Praia dos Namorados, a competição irá reunir disputas de futevôlei e vôlei de praia no sábado (24) e no domingo (25).

No sábado, o dia será de futevôlei, que terá jogos nas categorias masculino e misto. Já no domingo, entrarão em ação os competidores do vôlei de praia masculino e feminino, assim como misto. As atividades começam às 8h em ambos os dias e haverá premiação em dinheiro para os vencedores.

Primeira edição do evento foi realizada no ano passado

De acordo com a Secretaria de Esportes, todas as 296 vagas disponibilizadas para a competição se esgotaram. Além de Americana, outras 30 cidades terão representantes em quadra, incluindo municípios distantes, como São José dos Campos, Ribeirão Preto e Bauru.

Em entrevista à Rádio Clube (AM 580), na segunda-feira (19), o secretário da pasta, Marcio Leal, ressaltou a vinda de pessoas de fora para o torneio. Segundo ele, a economia local é beneficiada pela movimentação na cidade. Em 2023, cerca de 4 mil pessoas estiveram na Praia dos Namorados durante os dias de evento.

“A gente faz o evento pensando 100% no pessoal de Americana, mas a gente fica feliz em saber que vem pessoas de outros lugares. Isso acaba movimentando a economia da cidade, a pessoa conhece a Praia dos Namorados, rede de hotelaria, postos de combustível”, disse.

Além dos jogos, o Torneio de Verão terá atrações musicais, praça de alimentação e espaço kids. Para os competidores, haverá tenda de hidratação e mesa de frutas, assim como arquibancada para quem for assistir.

