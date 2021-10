21 out 2021 às 17:25 • Última atualização 21 out 2021 às 21:43

Americana terá um campeonato beneficente de basquete no dia 7 de novembro, a partir das 14 horas. Trata-se do Zanaga Open 3×3, que vai acontecer na quadra do Vilanza, no final da Avenida Antônio Conselheiro. A inscrição custa 1 kg de alimento não perecível por participante.

Cada equipe deverá ter quatro jogadores – três titulares e um reserva. A participação é aberta apenas para pessoas com pelo menos 16 anos de idade.

Competição semelhante foi realizada em janeiro do ano passado na quadra do CCL – Foto: Divulgação

Interessados devem solicitar uma ficha de inscrição pelo WhatsApp (19) 99142-3614, que pertence a um dos organizadores, Paulo Nunes Ortiz; ou pelo endereço de e-mail basquete3x3ccl@gmail.com. Depois, o formulário preenchido deve ser enviado para o mesmo e-mail.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O time campeão ganhará dois meses de treino na Shao-Lins Academia, os vice-campeões terão direito a um mês na Start Cross, e os terceiros colocados poderão treinar por um mês na G12 Performance.

Também há prêmios para o melhor jogador do torneio, que receberá um mês de treino grátis no CT Equilibrium, R$ 100 em compras na Bosco Boutique e um kit de suplementos da Box Nutri.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os mesmos organizadores já haviam promovido um evento como esse no CCL (Centro de Cultura e Lazer) em 26 de janeiro de 2020.

“A ideia era realizar um circuito passando nos bairros. Porém, com a pandemia, tivemos de brecar essa ideia. Agora, estamos voltando, é claro, com segurança e consciência, seguindo todas as normas [sanitárias]”, disse Ortiz.

Na competição, haverá outras atrações além da bola ao cesto, como DJ, espaço para dança freestyle, food truck, corte de cabelo gratuito, cama elástica e um ponto de arrecadação de alimentos. Os mantimentos serão doados para famílias carentes do próprio bairro.

Além de Ortiz, outras pessoas estão envolvidas na organização, como Junior Medeiros, Jaderson Tenório, Victor Mamede, Eduardo Agra e Raphael Lira. O evento tem ainda o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.