Torcedores do São Paulo fazem a festa na Avenida Brasil, em Americana

Torcedores do São Paulo fizeram a festa na Avenida Brasil, em Americana, após a conquista do título da Copa do Brasil, na noite deste domingo domingo (24).

Em filmagem, é possível ver torcedores reunidos entoando cantos de guerra. Também houve aqueles que comemoraram de dentro do carro.

Com bandeiras e pessoas uniformizadas, a Avenida Brasil ficou tomada pelas cores vermelha, preta e branca.

O São Paulo sagrou-se campeão ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo no Morumbi, na partida da volta da final. No jogo de ida, no Maracanã, o Tricolor havia vencido por 1 a 0.