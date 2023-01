Todos os ginásios precisam ser revitalizados, afirma secretário

Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, poderá ser revitalizada - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, afirmou nesta quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que todos os ginásios da cidade precisam ser revitalizados. Segundo ele, em quase todos, “falta muita coisa”.

Leal apontou que a situação vem de antes do governo Chico Sardell (PV). “O prefeito Chico Sardelli pegou os ginásios de esporte totalmente deteriorados”, ressaltou.

De acordo com o secretário, houve falta de zeladoria em gestões anteriores, que teriam deixado de fazer pequenos reparos. Os problemas estruturais, então, se acumularam, e o orçamento da Secretaria de Esportes não cobre o custo de todas as reformas necessárias.

Leal disse que, diante dessa situação, buscará recursos junto a deputados estaduais e que também pretende recorrer ao Ministério do Esporte.

“Agora, em março, tem a troca de deputados na assembleia. Assim que acontecer isso, vou para lá, bater de porta em porta e pedir recurso”, declarou.

Porém, a secretaria tem conseguido realizar determinados serviços de manutenção. No Centro Cívico, por exemplo, tem havido pintura, reforma de banheiros e troca de lâmpadas, entre outras intervenções.

Na Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito, a pasta também realizou obras. Uma das ações foi aterrar a piscina, que, segundo Leal, não tinha mais condição de ser revitalizada. No lugar haverá uma quadra de areia, que deve ficar pronta em até um mês e meio.

A secretaria também vai reformar, com uma emenda de R$ 119 mil do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), a cancha de bocha da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga. No entanto, a ideia de Leal é promover uma revitalização completa na praça, serviço que deve custar entre R$ 450 mil e R$ 480 mil.