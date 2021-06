TMG/Blau Motorsport sobe duas vezes ao pódio em rodada dupla da Stock Car

Equipe americanense conquistou os resultados com o piloto Diego Nunes, terceiro colocado no sábado e vice-campeão no domingo

A equipe americanense TMG Racing/Blau Motorsport subiu ao pódio duas vezes na Stock Car neste fim de semana, ambas com o piloto Diego Nunes, em Mogi Guaçu. Ele conquistou um terceiro lugar no sábado e sagrou-se vice-campeão no domingo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Houve rodada dupla nesses dois dias, no Autódromo Velocitta, que recebeu a terceira e a quarta etapa da temporada.

Diego Nunes se destacou no último fim de semana – Foto: Rodrigo Guimarães / Blau Motorsport

Na corrida 2 da terceira etapa, Nunes ultrapassou a linha de chegada na quarta colocação, mas subiu uma posição em virtude de uma punição para Lucas Foresti, que tinha ficado em primeiro.

No dia seguinte, o piloto da TMG terminou a primeira bateria da quarta etapa atrás apenas de Rubens Barrichello.

“Ele tentou brigar bastante com o Rubinho ali, mas um retardatário o atrapalhou no final da corrida. Tiveram até um toque. Aí ele acabou desistindo [da briga pela vitória]”, comentou o chefe de equipe Thiago Meneghel.

Com os resultados, Nunes pulou do décimo para o quinto lugar na classificação geral, agora com 112 pontos. O líder Daniel Serra tem 131.

A TMG ainda conta com outros dois pilotos: Allam Khodair e Christian Hahn. Neste fim de semana, Khodair teve como principal resultado a sétima colocação na corrida 1 da quarta rodada.

No caso de Hahn, estreante na categoria, a melhor posição foi a 16ª na segunda bateria da terceira etapa. Meneghel, no entanto, destacou o potencial do piloto.

“Teve um final de semana difícil agora no Velocitta, mas a expectativa é evoluir também e, quem sabe, no final do ano, estar andando entre os 15 primeiros, entre os dez, em alguma prova que estiver melhor”, afirmou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na classificação geral, Khodair está em 12º, enquanto Hahn aparece em 25º. No campeonato de equipes, a TMG ocupa o quarto lugar. Os carros voltam a acelerar no dia 11 de julho, em Cascavel (PR). Ainda faltam oito etapas para o fim da temporada.