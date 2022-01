Tivoli Shopping realiza oficina gratuita de BMX até domingo

Qualquer pessoa com mais de 2 anos pode participar das atividades no estacionamento, das 14h às 19h

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, realiza até este domingo (30) uma oficina de ciclismo BMX em seu estacionamento principal, que tem acesso pela Avenida Santa Bárbara. A ação, denominada BMX Experience, acontece diariamente desde a última segunda, sempre das 14 às 19 horas.

Cada bateria tem duração de oito a dez minutos – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Qualquer pessoa com mais de 2 anos pode participar das atividades, que são gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia. Basta o interessado comparecer ao local. Há bicicletas e capacetes disponíveis para todos, além de instrutores. Os participantes devem usar tênis e máscara de proteção.

A participação ocorre por ordem de chegada e existe um limite de pessoas nas pistas ao mesmo tempo, para que não haja aglomeração. Cada bateria tem duração de oito a dez minutos e varia de acordo com a fila de espera.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As informações são do próprio shopping. O empreendimento lembra que BMX, também conhecido como bicicross, é um esporte praticado com bicicletas especiais, geralmente de aro 20.

Até domingo, o Tivoli Shopping também promove outra ação gratuita: o “Ciência Divertida”, evento realizado das 14h30 às 20h30, para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, com atividades que visam despertar a curiosidade e a imaginação.