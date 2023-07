Tigre visita São-Carlense dependendo apenas de si para obter a classificação

Rio Branco pode garantir a vaga até mesmo perdendo; equipe contará com retorno de Cauari no ataque

O Rio Branco define neste sábado sua vida no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15h, o Tigre enfrenta o Grêmio São-Carlense, no estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, podendo até perder para carimbar de vez a classificação à terceira fase.

A equipe poderia ter confirmado matematicamente a vaga na próxima fase na quarta-feira, caso tivesse vencido o Jabaquara, em Americana. Com o empate em 3 a 3, a vaga ficou bem encaminhada, mas a definição, de fato, ficou para a última rodada.

Valmir Israel quer seu time sem medo do adversário, mesmo jogando fora de casa e contra o líder do Grupo 12 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na atual fase, avançam os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. O Rio Branco é vice-líder do Grupo 12, com oito pontos, e pode perder por até um gol de diferença que ainda ficará em segundo lugar da chave. Se perder por mais de dois gols, cairá na classificação e irá brigar por uma vaga de terceiro.

Já o São-Carlense, por sua vez, está classificado e lidera o grupo com onze pontos. O técnico do Tigre, Valmir Israel, entende que será preciso bastante concentração para a equipe voltar de São Carlos com a vaga. Apesar de enfrentar o primeiro colocado, ele afirma que o time não pode temer.

“Não é uma situação totalmente confortável quando a gente não faz a lição de casa e da forma que foi. Vamos ter que fazer um jogo bastante concentrado, focado, é um adversário difícil, jogo fora de casa, mas estamos preparados. Time que quer chegar até o acesso não pode temer o adversário, temos que ir lá e fazer um jogo de igual para igual, com bastante equilíbrio”, disse.

Para a partida deste sábado, Valmir não terá à disposição o lateral-esquerdo Luan Vitor e o meio-campista Jair, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O meia Nicolas, com uma lesão no músculo adutor, segue fora. Outra baixa é o zagueiro Igor Salatiel, que recebeu uma proposta do exterior e não defenderá mais o clube.

Por outro lado, terá a volta do atacante Cauari, que cumpriu suspensão diante do Jabaquara. Devido às baixas por cartão, a tendência é de que a equipe entre em campo utilizando um esquema com três zagueiros, com a entrada de Fernando no time titular. No ataque, Gabriel Argentino pode voltar para o banco com o retorno de Cauari.

“A gente vai com uma equipe mais defensiva, mas sempre procurando atacar nas transições, que temos jogadores de qualidade para chegar no último terço”, completou Valmir Israel.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.