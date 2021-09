Tigre tenta a reabilitação contra o líder do grupo e reencontra velho conhecido

Após dois jogos sem vitória na Bezinha, o Rio Branco tenta a reabilitação contra o líder do Grupo 3, o São Carlos, nesta quarta-feira (1º), em Americana. O adversário é treinado por Marcos Campangnollo, que comandou o Tigre nas duas últimas temporadas.

As equipes se enfrentam a partir das 15 horas, no estádio Décio Vitta, em confronto válido pela quarta rodada da competição, oficialmente chamada de Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Equipe americanense está em segundo lugar na chave, com 4 pontos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O time americanense aparece em segundo lugar na chave, com quatro pontos, três a menos que o São Carlos. Se vencer, o Rio Branco ultrapassa o rival na classificação.

Para isso, o Tigre precisa repetir o que fez na estreia, quando bateu o Grêmio São-Carlense por 2 a 1, no DV. Na sequência, em duas partidas fora de casa, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Mogi Mirim e empatou em 2 a 2 com o Independente.

“No último jogo, nós jogamos muito bem, tivemos um crescimento bastante intenso. Saímos à frente no placar nos dois tempos. E espero que, amanhã [esta quarta], possamos fazer o mesmo”, afirmou o técnico Bira Arruda.

Diferente das três rodadas anteriores, o treinador pode contar, agora, com o lateral-esquerdo Leandro Guizi, recuperado de contusão.

“Estou feliz demais pela minha volta, depois de um tempo difícil de incertezas se eu ia conseguir jogar o campeonato ou não, por pequenas lesões. Mas fizemos um trabalho sério, um trabalho muito bom, tanto por parte da fisioterapia como da parte física”, disse o jogador

Por outro lado, ele não tem à disposição o volante Gustavo Gomes, que cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo passado.

Diante do São Carlos, Bira deve apostar pela primeira vez no centroavante Souza, que ainda não teve uma chance como titular no torneio. “Vem desenvolvendo um bom trabalho, vem crescendo, ganhando corpo na equipe. Provavelmente, ele terá essa oportunidade”, comentou o comandante.

Velho conhecido

Do outro lado, haverá a presença de Marcos Campangnollo, que ajudou na montagem do elenco riobranquense neste ano e trabalhou no clube até junho deste ano, quando pediu dispensa. Atualmente, ele está no São Carlos, que soma duas vitórias e um empate na Bezinha.

“Vamos enfrentar uma grande equipe amanhã, uma equipe que, para mim, é a grande favorita, pelo tempo que está treinando, desde 1º de março. É um franco-atirador. A nossa equipe é uma equipe humilde, montada em 45 dias de trabalho”, declarou Campangnollo.

Ficha técnica:

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Yago, Souza e Vitinho. Técnico: Bira Arruda.

SÃO CARLOS

Fabrycio, Mikael, Felipe Rocha, João Mariano e Rodrigo Boregio; Borges, Hudson e Junio; Renan, Maycon Rangel e Pablo. Técnico: Marcos Campangnollo.

ARBITRAGEM: Rafael Gomes Felix da Silva.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 15 horas, em Americana (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).