Tigre seleciona 11 atletas em peneiras para times das categorias de base

Seletivas para atletas nascidos entre 2002 e 2006 foram realizadas nesta semana, no estádio Décio Vitta

A diretoria do Rio Branco informou ontem que selecionou 11 atletas nas peneiras realizadas em três dias desta semana, com jovens e adolescentes nascidos entre 2002 e 2006, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Foram selecionados zagueiros, meias e atacantes, visando a formação de novos talentos para as categorias de base. Alguns deles devem ser inscritos ainda neste ano para as competições em andamento na temporada.

Rio Branco selecionou futuros jogadores ao longo de três dias de avaliações – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

As peneiras foram comandadas pelo treinador Raphael Pereira e mais de 200 candidatos participaram, inclusive alguns vindos de outros estados brasileiros.

Após serem escolhidos, os 11 jogadores já retornaram para suas casas, mas se apresentam ao clube nesta segunda-feira, quando iniciam a preparação paras as novas etapas de avaliação e para a sequência do trabalho no Rio Branco.

A aposta nas chamadas peneiras foi anunciada pelo presidente do clube, Gilson Bonaldo, ainda durante a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, quando o Tigre já não tinha mais chances de classificação.

Na ocasião, o dirigente afirmou em entrevista ao programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580), que via nas categorias de base um dos caminhos para o time se reerguer ao longo dos próximos anos, com a possibilidade de revelar novos talentos.