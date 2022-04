Tigre e Independente empatam sem gols em primeira partida no Paulista

Em sua partida de estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a chamada Bezinha, neste domingo (24), o Rio Branco terminou com empate sem gols contra o Independente de Limeira. O Tigre volta a campo no próximo sábado, às 15 horas, em Americana, contra a equipe do Paulista, pela segunda rodada do torneio.

A equipe do técnico Betão Alcantara foi a Limeira, e se comportou bem desde o início da partida. Tiveram destaque na partida o Goleiro Nayan, os laterais Gabriel e Fabrício, e o Capitão William Monteiro.

“Qualidade eu confio muito, os meninos que entraram demonstraram isso”, destacou goleiro Nayan – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Em vídeo enviado à imprensa, Nayan citou a dificuldade do jogo, não só por ser estreia, mas também pelo nervosismo da equipe, que ainda aguarda integrantes.

“Estamos nos conhecendo ainda, tem mais meninos para chegar, para juntar com o grupo, estamos ainda com o banco meio limitado em relação à quantidade, mas qualidade eu confio muito também, os meninos que entraram demonstraram isso. E é assim mesmo, o campeonato é esse, temos que empatar fora de casa e só não podemos perder pontos, e dentro de casa ‘matar’ os três pontos”, falou.