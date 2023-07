Tigre começa a segunda fase da Bezinha diante do Grêmio São-Carlense

Rio Branco entra em campo às 15h deste sábado, no estádio Décio Vitta, na primeira rodada do Grupo 12

Após se classificar no sufoco, o Rio Branco começa neste sábado a sua jornada na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15h, o Tigre entra em campo para enfrentar o Grêmio São-Carlense, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela rodada inicial do Grupo 12 da competição. O duelo terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

A equipe americanense ficou em terceiro lugar no Grupo 4 e terá pela frente uma chave com a equipe de São Carlos (segundo do Grupo 3), Jabaquara (primeiro do Grupo 6) e Fernandópolis (quarto do Grupo 1). Avançam para a terceira fase e escapam definitivamente do rebaixamento os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados.

Técnico Valmir Israel espera adversários mais difíceis nesta etapa da Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Quanto a isso, o técnico Valmir Israel afirmou que a equipe trabalha com três cenários para a competição, traçando uma meta de pontos para cada posição. Apesar disso, o comandante ressalta que o objetivo é finalizar a segunda fase na liderança do grupo.

“A gente concluiu que para ficar em primeiro colocado precisa de pelo menos 16 pontos, seria uma margem alta de vitórias. Na segunda colocação, estimamos que, no mínimo, teríamos que ter onze pontos para classificar, obviamente não dependendo de outras equipes. Na terceira colocação seria com nove pontos. Pode ser que classifique com menos, mas trabalhamos com uma margem acima para não correr riscos”, explicou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Rio Branco chega embalado à segunda fase, após vencer de virada os dois últimos jogos e conseguir se classificar. No duelo contra o Amparo, no fim de semana passado, a equipe estava perdendo por 2 a 0 no intervalo. Por conta disso, o clima é de otimismo pelos lados do Décio Vitta.

Para o jogo diante do São-Carlense, o Tigre tem o desfalque apenas do lateral-esquerdo Otávio, que tem uma lesão no tornozelo, enquanto o zagueiro Igor Salatiel, que se recuperou recentemente de uma lesão no joelho, ainda é dúvida. Os demais atletas estão à disposição para entrar em campo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Há a possibilidade de mudanças no time titular para o jogo deste sábado. Williams Bahia e Nicolas agradaram contra o Amparo e podem receber uma oportunidade de iniciar a partida. Caso isso aconteça, a tendência é de que o esquema de três zagueiros seja desfeito.

“É uma nova competição, porque eu entendo que são equipes mais qualificadas que passaram para essa segunda fase, então o nível da dificuldade aumenta cada vez mais. Com muito estudo do adversário, trabalhamos em cima disso, procurando neutralizar os pontos fortes do adversário e se sobressair nos pontos negativos”, disse o treinador.

O volante Gabriel Luna, assim como os meias Marcellinho, Gui Marques e o atacante Denilson, reforços do time para a sequência do campeonato, foram inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e estão aptos para estrear com a camisa do clube.

A outra partida do Grupo 12 é Fernandópolis e Jabaquara, que entram em campo também neste sábado às 15h, em jogo realizado em Fernandópolis.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.