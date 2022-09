Terceira rodada do Gigantão soma 60 gols nas duas divisões

A terceira rodada do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, de Americana, foi marcada por 60 gols e algumas goleadas na primeira e segunda divisões.

O destaque desta etapa ficou por conta do Unidos da Morada, que venceu o Desportivo Boer por 5 a 0, além do Real Santa Fé, que fez 4 a 0 no Arsenal.

Com os jogos deste final de semana, encerra-se a etapa de rodadas da primeira divisão e os times do Boa Vista, Predador e Jardim América II, que ficaram nas últimas colocações, disputarão a segunda divisão na competição do ano que vem.

No próximo final de semana, o campeonato dá uma pausa, devido às eleições. As partidas serão retomadas no dia 8 de outubro, com as oitavas de final da primeira divisão, e em 9 de outubro, com a quarta rodada da segunda divisão do certame.

Veja os resultados da 3ª rodada:

1ª Divisão

São Jerônimo/Bruxela 2 x 1 Guanabara

Guarani 2 x 2 Parná

Zanaga 1 x 0 Faixa Preta

Jardim América II 1 x 4 Zanaga B

Descubra 2 x 0 MDP

Boa Vista 0 x 0 Parque Gramado

Cidade Jardim 2 x 0 Predador

Cantareira 1 x 4 Mirandola

São Vito 1 x 2 Unidos do Mathiensen

2ª Divisão

Unidos da Morada 5 x 0 Desportivo Boer

Payssandu 3 x 1 Leão

Atlético Guanabara 1 x 2 Estrela Azul

Grêmio Horizonte 0 x 2 Unidos do São Luiz

Santa Cruz 0 x 0 Sporting ZNC

Real Santa Fé 4 x 0 Arsenal

Jardim América 3 x 3 Liverpool

Barrocos 3 x 2 Atlético novo Mundo

Lions 2 x 1 Morada do Sol

Lírios City 2 x 1 Unidos Monte Verde