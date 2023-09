Técnico Valmir Israel renova com o Rio Branco para a temporada 2024

Treinador salvou equipe americanense do rebaixamento e levou até as quartas de final da Bezinha

Dois dias após a eliminação no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, deste ano, o Rio Branco deu o primeiro passo para o planejamento de 2024. Nesta segunda-feira (4), o clube anunciou a renovação do técnico Valmir Israel para a próxima temporada.

Esta é a primeira confirmação para próxima edição da quarta divisão, que ainda terá fórmula de disputa definida.

Valmir Israel seguirá no comando do Tigre para 2024 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A decisão foi tomada em reunião entre o treinador e a diretoria, nesta segunda-feira. Valmir Israel chegou ao Tigre durante a primeira fase da Bezinha, quando o time havia conquistado apenas uma vitória nos sete primeiros jogos. Em três jogos, conseguiu classificar a equipe à segunda fase com duas vitórias e um empate.

Na sequência da competição, avançou da segunda e terceira fase, levando o clube até as quartas de final. No mata-mata, foi eliminado pelo Taquaritinga, nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0. Ao todo, o treinador esteve à frente do Rio Branco em 17 jogos. O aproveitamento é de seis vitórias, oito empates e três derrotas, ou 50,9% dos pontos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Valmir afirma que um dos motivos que o motivou a permanecer no Tigre foi o planejamento feito pelo clube e as boas condições para desenvolver o trabalho deste ano. Além disso, destacou a conexão entre a comissão técnica e a torcida riobranquense.

“Outra situação que me levou a dar continuidade é o torcedor. O respeito pelo torcedor, que abraçou a gente desde que chegamos, naqueles momentos difíceis. A gente foi muito bem recebido e, ao final do jogo lá em Taquaritinga, a gente olhou no semblante de cada um que estava lá chorando e a gente se emocionou”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Muitos pediram pela minha permanência, depois cheguei e vi mensagens de carinho pedindo para eu ficar. Esse também foi um dos motivos”, completou o treinador.

O gerente de futebol do Rio Branco, Brenno Presotto, entende que Valmir tem a mentalidade do clube e dos atletas. Por conta disso, somado ao trabalho apresentado em 2023, a diretoria entende que mantê-lo no cargo é a escolha certa para o futuro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Por já conhecer a pessoa, por demonstrar um trabalho feito nessa jornada que nós tivemos esse ano e, por entender que para o projeto ele seja pessoa certa, de querer alcançar os objetivos do clube e pessoais, óbvio, ele é a pessoa certa para tocar o trabalho conosco”, explicou.

Formato de 2024

A definição sobre a fórmula de disputa da quarta divisão de 2024 ainda não foi feita. Por conta disso, não é possível afirmar se o campeonato será Sub-23 ou quando irá começar. Os clubes têm a expectativa de que atletas acima de 23 anos possam ser inscritos e que a competição comece em janeiro.

No entanto, o martelo será batido após reunião técnica entre clubes e FPF (Federação Paulista de Futebol). A tendência é de que isso aconteça entre outubro e novembro, após a Bezinha deste ano ser finalizada e todos os participantes da quarta divisão serem conhecidos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.