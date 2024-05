Técnico Raphael Pereira projeta jogos difíceis contra a Francana: ‘É uma atmosfera diferente’

Adversário fez a melhor campanha da 1ª fase e jogou com o regulamento a favor no mata-mata, empatando todos os jogos

O técnico do Rio Branco, Raphael Pereira, não imagina que a Francana irá jogar com o regulamento embaixo do braço na final do Campeonato Paulista Série A4, que começa neste sábado (4), às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. A equipe tem a melhor campanha do torneio e se classificou até a decisão com quatro empates, por ter o critério de desempate a seu favor.

Apesar disso, o treinador do Tigre prevê uma postura diferente do adversário para os jogos da final. “É uma atmosfera diferente. Uma decisão de campeonato muda todo o contexto dos outros jogos, mas estamos pensando no nosso trabalho. Viemos encarando os adversários nas quartas e semifinal sempre com o regulamento adverso, não decidimos em casa. Então não vamos mudar nosso jeito de trabalhar”, disse.

Invicto e com 70,3% de aproveitamento, Raphael Pereira busca o título da A4 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Tanto nas quartas de final contra o Taquaritinga quanto na semifinal diante do XV de Jaú, o Rio Branco fez o segundo jogo fora de casa e teve a desvantagem em caso de empate. Assim, o time precisou vencer por 3 a 1 e 4 a 1 nos placares agregados, respectivamente, para alcançar o acesso e se garantir na decisão.

“Vamos nos manter focados e buscar o resultado em Americana. São dois jogos, temos que ter cautela e cuidado, mas vamos fazer o nosso jogo. Foi o que fizemos nas quartas e semifinal e a gente vai manter esse pensamento e a maneira de jogar” , completou Raphael Pereira.

Brandão

Por sua vez, o zagueiro Gustavo Brandão, que, apesar de ser um defensor, é o artilheiro do time e do campeonato – com oito gols, empatado com Lucas Duarte, do Taquaritinga -, destacou a semana de trabalhos no clube.

“A equipe tem trabalhado focada desde a nossa reapresentação. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a equipe da Francana é muito qualificada, mas a gente tem trabalhado, buscado os pontos que precisamos evoluir e aquilo que a gente pode explorar do time deles, para fazer uma boa partida no sábado e sair com a vitória na frente da nossa torcida”, comentou.

Alta procura

Nesta quinta-feira (2), o clube informou que já foram vendidos seis mil ingressos de forma antecipada, sendo que as cadeiras cativas se esgotaram. Para a decisão, a capacidade do Décio Vitta foi ampliada para 9,9 mil pessoas.

Até sexta-feira (3), às 17h, haverá promoção para as entradas, com arquibancadas custando R$ 15. No dia da partida, o ingresso voltará para o valor de R$ 30 inteira e R$ 15 meia. Pessoas com deficiência, autistas e crianças até 12 anos são isentas de cobrança. Além disso, torcedores que forem ao estádio com camisa do Rio Branco pagarão meia.

